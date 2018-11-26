Архитектурный бетон
Изделия и технологии напрямую от производителя.
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Наша профессиональная команда к вашим услугам.
О нас
Мы готовы делиться самым дорогим, что у нас есть - это опыт разработки бетонных смесей и опыт последующей обработки поверхностей, приобретенный от европейских технологов бетона, в изделиях которые будут создавать комфортную среду в нашей стране, для наших родных и близких людей!
Генеральный директор Филиппов С.М.
Наши технологи потратили несколько лет на исследования и разработку бетонной смеси, которая обладает улучшенными характеристиками. Используя наш архитектурный бетон, можно делать бетонные изделия которые невозможны при обычных методах литья бетона.
Мы применяем бетон в качестве художественной среды и всегда стремимся использовать бесконечные возможности этого материала. Современные технологии в производстве бетонных изделий дают возможность создать любые поверхности, обладающие превосходными качествами и внешним видом.
BETFIL предлагает Вам самое лучшее решение, которое вы ищете
Элементы благоустройства городской среды в виде готовых модульных решений.
Модульная система парковой и городской мебели
Модульная система за счет стандартных элементов позволяет формировать современные решения для создания зон отдыха в городской среде
Декоративные подпорные стены на основе L-блоков
Железобетонные элементы для подпорных стен и поддержки уклонов. Применимы в городской застройке и в частном секторе.
Скамьи, вазоны, малые архитектурные формы
Бетонные вазоны , скамьи, парковочные ограничители могут иметь различные цвета и фактурные поверхности. Они прекрасно дополнят
Ваш ландшафт и архитектуру.
Изготовление изделий по индивидуальному заказу
Наши инженеры и технологи помогут воплотить Вашу идею, изготовив изделия по вашему желанию. Мы сделаем расчет производственных затрат и поможем согласовать все параметры архитектурного проекта для получения наилучшего результата
Изготовление оснастки
Наши специалисты изготовят для Вас стеклопластиковые, полиуретановые комбинированные и металлические архитектурные формы. Производство форм может быть осуществлено согласно чертежам, предоставленным заказчиком или по проектам, разработанным нашими специалистами, на основании вашего технического задания.
Консалтинг
Технологическая помощь по бетону.
Мы сопровождаем Вас и Ваш проект архитектурных изделий от начального планирования, до реализации и способствуем слаженному процессу до успешного завершения!
Наша команда окажет Вам поддержку как при первом опыте производства бетонных изделий, так и при расширении или модернизации существующего производства.
Наши последние проекты
Модульная система подпорных стен
Участие в разработке проекта, разработка состава бетонной смеси по заданным параметрам, изготовление пластиковых форм.
Бетонные вазоны
линейки "КУБ"
Изготовление квадратных вазонов для благоустройства парка.
Изготовление парковой навигации
Изготовление крупноформатного лазерного гравера. Формовка бетонных элементов и нанесение графического изображения на бетон и латунь.