Архитектурный бетон

Изделия и технологии напрямую от производителя.

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О нас

Мы готовы делиться самым дорогим, что у нас есть - это опыт разработки бетонных смесей и опыт последующей обработки поверхностей, приобретенный от европейских технологов бетона, в изделиях которые будут создавать комфортную среду в нашей стране, для наших родных и близких людей!

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Генеральный директор      Филиппов С.М.

  Наши технологи потратили несколько лет на исследования и разработку бетонной смеси, которая обладает улучшенными характеристиками. Используя наш архитектурный бетон,  можно делать бетонные изделия которые  невозможны при обычных методах литья бетона.

  Мы применяем  бетон в качестве художественной среды и всегда стремимся использовать бесконечные возможности этого материала.  Современные  технологии в производстве бетонных изделий  дают  возможность создать любые поверхности, обладающие превосходными качествами и внешним видом. 

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BETFIL предлагает Вам самое лучшее решение, которое вы ищете

Элементы благоустройства городской среды  в виде готовых модульных решений.

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Модульная система парковой и городской мебели

Модульная система за счет стандартных элементов позволяет формировать современные решения для создания зон отдыха в городской среде

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Декоративные подпорные стены на основе L-блоков

Железобетонные элементы для подпорных стен и поддержки уклонов. Применимы в городской застройке и в частном секторе.

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Скамьи, вазоны, малые архитектурные формы

Бетонные вазоны , скамьи, парковочные ограничители могут иметь различные цвета и фактурные поверхности. Они прекрасно дополнят
Ваш ландшафт и архитектуру.

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Изготовление изделий по индивидуальному заказу

Наши инженеры и технологи помогут воплотить Вашу идею, изготовив изделия по вашему желанию. Мы сделаем расчет производственных затрат и поможем согласовать все параметры архитектурного проекта   для получения наилучшего результата

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Изготовление оснастки

Наши специалисты  изготовят для Вас стеклопластиковые, полиуретановые комбинированные и металлические архитектурные формы. Производство  форм  может быть осуществлено согласно чертежам, предоставленным заказчиком или по проектам, разработанным нашими специалистами, на основании вашего технического задания.

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Консалтинг
Технологическая помощь по бетону.

Мы сопровождаем Вас и Ваш проект архитектурных изделий от начального планирования, до реализации и способствуем слаженному процессу до успешного завершения!

Наша команда окажет  Вам поддержку как при первом опыте производства бетонных  изделий, так и при расширении или модернизации существующего производства.

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Повышение эффективности Оптимизация производства и процессов

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Разработка технологического процесса для новой продукции

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Технический аудит действующего производства, выработка решений для модернизации

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Поддержка при подборе и закупке оборудования

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Улучшение качества бетонной продукции

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Устранение проблем и оказание информационной поддержки

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Наши последние проекты

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Модульная система подпорных стен

Участие в разработке проекта, разработка состава бетонной смеси по заданным параметрам, изготовление пластиковых форм.

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Бетонные вазоны
линейки "КУБ"

Изготовление квадратных вазонов для благоустройства парка.

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Изготовление парковой навигации

 Изготовление крупноформатного лазерного гравера. Формовка бетонных элементов и нанесение графического изображения на бетон и латунь.

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