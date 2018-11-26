Наши технологи потратили несколько лет на исследования и разработку бетонной смеси, которая обладает улучшенными характеристиками. Используя наш архитектурный бетон, можно делать бетонные изделия которые невозможны при обычных методах литья бетона.

Мы применяем бетон в качестве художественной среды и всегда стремимся использовать бесконечные возможности этого материала. Современные технологии в производстве бетонных изделий дают возможность создать любые поверхности, обладающие превосходными качествами и внешним видом.